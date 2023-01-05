Таке рішення схвалив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Про це розповів його спікер під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Теракт в Оленівці: СБУ отримала серйозні докази причетності Росії

Чому розформували місію

Причина – відсутність гарантій безпеки, необхідних для розгортання місії на місці злочину. Нагадаємо, після запитів з боку Росії та України ООН у серпні анонсувала запуск цієї місії. Однак ООН готова знову зібрати місію, якщо будуть відповідні умови.

Гутерріш вкотре наголошує на необхідності дотримуватися міжнародного гуманітарного права та законів щодо прав людини, зокрема щодо захисту полонених.

Росіяни не допускали в Оленівку ні ООН, ні Червоний Хрест

Ще у жовтні речник офісу Гутерреша Стефан Дюжаррік зауважував, що місія ООН зі з'ясування фактів не приїде до ізолятора в Оленівці, бо немає необхідних гарантій безпеки. Очевидно, що їх відмовлялась надавати російська сторона.

Іншим міжнародним організаціям окупанти доступу теж не надавали. Зокрема, в Оленівку не допускати і представників Червоного Хреста.

Що відомо про теракт в Оленівці

Наприкінці липня на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули полонені українці, що перебували в ізоляторі.