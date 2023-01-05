Такое решение одобрил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом рассказал его спикер во время брифинга, передает 24 канал.

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Почему расформировали миссию

Причина – отсутствие условий, необходимых для развертывания миссии с поличным. Напомним, после запросов со стороны России и Украины ООН в августе анонсировала запуск этой миссии.

Гутерриш в очередной раз подчеркивает необходимость соблюдения международного гуманитарного права и законов по правам человека, в том числе по защите пленных.