Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що рішення ООН розпустити комісію пояснює, чому війна Росії проти України все ще триває. Він натякнув на непослідовність у діях ООН.
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Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вирішив розформувати місію, адже Росія не дає гарантій безпеки. Та при цьому країна-агресорка зберігає місце в Радбезі ООН.
Чому війна продовжується… Гутерріш розформував місію з розслідування вбивства полонених в Оленівці… Тому що Росія… не дає місії ООН гарантій безпеки та не дозволяє заїхати на місце. Росія – член Радбезу ООН. Але Гутерріш не пропонує покарання Росії, начебто нічого не сталося…,
– написав Подоляк.
Що відомо про рішення ООН
- Наприкінці липня 2022 року Росія здійснила теракт в колонії Оленівці, що на окупованій території Донецької області. Наразі точна кількість українських полонених, яких вбила Росія, не відома. Повідомлялося про понад 50 жертв.
- Україна вимагала розслідувати теракт, однак Росія всіляко цьому перешкоджала. Після запитів з боку України та Росії в ООН влітку анонсували запуск місії.
- Та міжнародні розслідувачі не змогли потрапити на місце теракту, адже Росія не гарантувала їм безпеку. Тому 5 січня генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про розпуск місії.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що можлива причина розпуску місії криється у тому, що із трьох осіб-іноземців, які входили до складу місії, фактично перебувають під впливом Росії.
- Крім того, Лубінець заявив, що розслідування теракту в Оленівці свідчить про посередницько-нейтральну позицію ООН.