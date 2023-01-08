Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что решение ООН распустить комиссию объясняет, почему война России против Украины все еще продолжается. Он намекнул на непоследовательность в действиях ООН.

Обратите внимание Защитник из "Азовстали" напомнил, что происходило перед терактом в Еленовке

В ОП намекнули, что пора выбросить Россию из Совбеза

В частности генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию, ведь Россия не дает гарантий безопасности. Но при этом страна-агрессор сохраняет место в Совбезе ООН.

Почему война продолжается… Гутерриш расформировал миссию по расследованию убийства пленных в Еленовке… Потому что Россия… не дает миссии ООН гарантии безопасности и не позволяет заехать на место. Россия – член Совбеза ООН. Но Гутерриш не предлагает наказания России, вроде бы ничего не произошло…,

– написал Подоляк.

Что известно о решении ООН