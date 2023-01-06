Об этом 6 января написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Украина постоянно отмечала важность установить все данные преступления россиян, из-за которого погибли украинские военнопленные.

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"Еще один фактор, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, это то, что я уже озвучивал публично – из трех входящих в ее состав лиц-иностранцев фактически все находятся под влиянием России", – сказал Лубинец.

Украина требует установить все факты

Омбудсман призвал мир вынудить Россию показать место преступления. За этот террористический акт должны получить наказание.

Это не игра в тайники, это циничное преступление, за которое должно быть наказание, ведь он унес более 50 жизней (по информации России). Оленовка стала раной для Украины и пока не будут установлены все обстоятельства, эта рана будет кровоточить!, – подчеркнул Лубинец.

Гуттереш отметил, что ООН сможет возобновить миссию по расследованию, если будут условия для этого.

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