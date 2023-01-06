Про це 6 січня написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Україна постійно наголошувала на важливості встановити всі дані злочину росіян, через який загинули українські військовополонені.

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"Ще один фактор, який, ймовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що я вже озвучував публічно – із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", – сказав Лубінець.

Україна вимагає встановити всі факти

Омбудсман закликав світ змусити Росію показати місце злочину. За цей терористичний акт винні мають отримати покарання.

Це не гра в хованки, це — цинічний злочин, за який повинне бути покарання, адже він забрав понад 50 життів (за інформацією Росії). Оленівка стала раною для України й поки не будуть встановлені всі обставини, ця рана буде кровоточити!,

– наголосив Лубінець.

Гуттереш зазначив, що ООН зможе відновити місію з розслідування, якщо будуть умови для цього.

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