У теракті в Оленівці росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну. Тоді міноборони Росії повідомило про 40 убитих і 75 поранених військовополонених захисників нашої держави.

До теми Корчилися від болю і кричали, – лікар поділився моторошними подробицями теракту в Оленівці

Триває ДНК-експертиза тіл загиблих захисників

Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста з Оленівки вдалося повернути тіла 54 захисників. Їхня ідентифікація – одне з питань, яке обговорювали на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців.

Їхні родини хвилює, коли завершиться процес ідентифікації. Наразі ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу, досі триває.

Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Тривалість ДНК-експертизи пов'язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці,

– зазначив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Учасники засідання домовились вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл бійців, зокрема, знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Що відомо про теракт в Оленівці