Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. Над атакою працювали підрозділи СБС, ССО, СБУ й ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Що відомо про удар

Уражений Московський НПЗ здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує близько 40 – 50% потреб російської столиці в дизелі та бензині.

Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, залучені до забезпечення збройної агресії Росії проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, що забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба". Вона є важливим складником у процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга" у Ленінградській області.