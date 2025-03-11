Він підкреслив, що навіть багатошарова повітряна оборона Москви не зовсім її рятує. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка.

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Який сигнал хотіла подати Росії Україна

Андрій Коваленко зазначає, що ця атака демонструє, що припинення вогню в повітрі має бути в інтересах і Кремля.

Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно,

– заявив Коваленко.

За його словами, Росія зосередила значні сили протиповітряної оборони (ППО) навколо столиці, фактично жертвуючи захистом НПЗ. Однак дрони все ж досягають Москви, викликаючи паніку серед російського населення.

Зазначимо, першим кроком до перемир'я Україна запропонувала припинення вогню в небі та на морі. Цю ідею зокрема донесуть до США на зустрічі у Саудівській Аравії.