Он подчеркнул, что даже многослойная воздушная оборона Москвы не совсем ее спасает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Какой сигнал хотела подать России Украина

Андрей Коваленко отмечает, что эта атака демонстрирует, что прекращение огня в воздухе должно быть в интересах и Кремля.

Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно,

– заявил Коваленко.

По его словам, Россия сосредоточила значительные силы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг столицы, фактически жертвуя защитой НПЗ. Однако дроны все же достигают Москвы, вызывая панику среди российского населения.

Отметим, первым шагом к перемирию Украина предложила прекращение огня в небе и на море. Эту идею в частности донесут до США на встрече в Саудовской Аравии.