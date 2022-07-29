У росії вигадали абсурдні пояснення загибелі військових

Про це заявив представник ворожого міноборони ігарь канашенков. Його заяву поширили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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канашенков сказав, що Збройні Сили України атакували колонію в Оленівці американськими ракетами Himars. Окупанти навіть придумали пояснення такій версії. Мовляв, українські військові складають зброю, бо знають про "гуманне ставлення" російських солдатів до полонених. І саме тому командування "вирішило їх налякати".

Така брехня не вкладається в голові. Повірити у те, що армія кидає ракети в торгові центри, ґвалтує дітей і катує цивільне населення, але "гуманно" ставиться до військових можуть хіба що зазомбовані пропагандою громадяни росії.

Окупанти хочуть спровокувати ЗСУ

Джерела 24 каналу у розвідці заявили, що така інформація – чергова провокація ворога. Адже усі постріли з Himars відстежують, а про те, що захисники Маріуполя перебувають в колонії в Оленівці, яка розташована майже на передовій, знали усі. Ніхто б не атакував місце, в якому перебувають наші герої.