Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу зазначив, що нині відсутні будь-які конструкції для переговорів. Путін не має наміру домовлятися з Україною чи шукати компроміси.

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За словами радника, єдиним натяком на компроміс може стати тимчасове замороження війни на короткий період.

Але це замороження буде трактуватися глобальною пропагандою як поразка демократичної коаліції. То про що взагалі можуть бути переговори?

– додав Подоляк.

Позиція України є незмінною.

Яка позиція України

Вона готова до переговорів у будь-який момент, але на основі міжнародного права та за наявності механізмів примусу Росії.

"У такому разі це будуть переговори. Вони, можливо, не будуть ідеальними, і важко буде досягти абсолютної справедливості. Але це будуть переговори під примусом, бо Росія усвідомлюватиме, що ціна війни зростає", – зазначив Подоляк.

Існує два сценарії переговорів. Перший варіант передбачає переговори під примусом, коли Росія буде змушена йти на поступки через зростання тиску.

Другий сценарій – усе залишається, як є зараз, і переговорний процес проходить за сценарієм Росії. У такому разі Україна змушена піти на поступки, а ультимативні вимоги Росії залишаться домінуючими.

Це означає, що війну зупиняють на певний час за рахунок країни, яка стала жертвою агресії, тим самим стимулюючи країну-агресора діяти далі,

– підкреслив Подоляк.

Радник наголосив, що у майбутніх переговорах немає місця напівтонам.

"Якщо хтось думає, що можна знайти ідеальну формулу, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі, то такій людині слід дати премію", – зазначив Подоляк.

Коаліція для переговорів

Подоляк також зауважив, що для успішного примусу Росії потрібна сильна міжнародна коаліція з достатніми ресурсами та прагненням повернутися до норм міжнародного права.

Сьогодні, на жаль, глобальна політична спільнота живе у світі ілюзій: давайте попросимо Росію щось зробити, давайте підемо їй назустріч. Ви пам'ятаєте, до чого це призвело у 2014 році? І зараз це проявляється знову. У класичному форматі переговорів не буде – це ілюзія,

– підсумував радник.

За словами Подоляка, переговорний процес можливий лише за умов ультимативних вимог однієї зі сторін. Для того щоб Україна разом із коаліцією могла висувати свої вимоги, потрібні дієві механізми примусу, які наразі ще не розроблені в повному обсязі. Водночас Росія продовжує реалізовувати свій план війни і не готова до жодних переговорів.

"Росія заявляє: на цьому етапі війни ми прагнемо вашої поразки, не лише України, але й усіх союзників. Від України ми хочемо територій, відмови від армії та суверенітету. Мова, церква та інформація мають бути монопольно-російськими на території України", – підсумував радник глави Офісу Президента.