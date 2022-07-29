На моторошне відео відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Саджають у підвал і вмикають російську музику: як на Херсонщині "перевиховують" українців

Реакція Офісу Президента та конгресмена США

Подоляк розповів, що російські пропагандисти із захопленням показали, як група їхніх катів покалічила українських полонених.

Світ має усвідомити: росія – країна канібалів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути покарання катам. Ми ідентифікуємо та доберемося до кожного з вас,

– наголосив Подоляк.

Віддайте Україні все, що їй потрібно

На нелюдські дії з боку окупантів до нашого захисника відреагував і старший радник конгресу США Пол Массаро.

"Кастрація, вбивство, зґвалтування, вбивство дітей, зрівняння міст. Безмежне зло. ATACMS для України. І сучасні бойові танки. Віддайте їм все. Все, що їм потрібно, щоб покласти край цьому злочину проти людства", – закликав американський конгресмен.

Він підкреслив, що російське зло закінчиться тільки перемогою України.

Ката розшукують

Відео, яким вихвалялися російські пропагандисти, шокує своєю жорстокістю. Важко повірити, що на такі дії здатна людина. У мережі показали фото російського солдата, який катував українського полоненого. Всіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією про нього, закликають поділитися з правоохоронцями.



Солдат, який катував українського полоненого / Колаж 24 каналу

Сенат США закликає Держдеп визнати росію державою-спонсором тероризму

Напередодні Сенат США ухвалив резолюцію, у межах якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму через її криваві дії в Україні, а також Грузії, Сирії та Чечні.

Цікаво! Якщо Держдеп США також ухвалить резолюцію, то російська федерація стане п'ятою країною у списку спонсорів тероризму. Наразі до списку країн, які офіційно були визнані спонсорами тероризму, входять Куба, Північна Корея, Іран, а також Сирія.