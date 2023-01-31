Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Там, ймовірно, працює ППО росіян.
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У Маріуполі лунали вибухи
Андрющенко о 22:13 розповів про вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі.
Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш 7 гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий приліт між селом Виноградне та селом Піонерське,
– зазначив радник міського голови.
Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пропагандистські телеграм-канали, звісно, звітують про стандартні "атаки БПЛА" та "всі цілі збито".
"Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути млосною", – підсумував Андрющенко.
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Яка зараз ситуація в Маріуполі
- Росіяни продовжують в'їжджати в Маріуполь. За даними Андрющенка, їх у місті вже близько 40 тисяч. Мовиться як про військових, так і про цивільних.
- Вони безсоромно заселяються у помешкання місцевих. Росіянам не вистачає таборів, які окупанти розбили для власних будівельників.
- Також Маріуполем вже не заправляють кадирівці. Тепер усім займається російська ФСБ. У місті бачили й представників росгвардії.
- За словами Андрющенка, загарбники звозять до Маріуполя нових мобілізованих. Мотивації воювати у них немає. Вояки просто хочуть заробити гроші.