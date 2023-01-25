Зміна гауляйтера Маріуполя стала остаточною перемогою ФСБ у місті. Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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ФСБ взяла Маріуполь під свій контроль
Він розповів, що на окупованій частині Донецької області повноцінно запрацювала російська ФСБ. Тобто, вже більше немає ніякої "міністерства держбеспеки ДНР".
Повністю працює ФСБ Росії, повністю працює слідчий комітет Росії та росгвардія. Перша "реформа" так званої "ДНР" – органи Росії повноцінно запрацювали,
– відзначив Петро Андрющенко.
У місті призначили очільника для ФСБ й одразу пішла зміна керівництва окупаційної влади міста. Тепер Маріуполь повністю під контролем ФСБ – військові більше не керують, а вплив кадирівців відчутно знизився.
"У місті й їх самих поменшало. Самого Кадирова немає, його дітей, скажімо так, теж немає. Навіть контроль за металобрухтом, який вирізають, від кадирівців по трохи переходить до фсбешників", – заявив радник мера міста.
Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі – дивіться відео
Погана новина для зрадників
Радник мера Маріуполя також розповів, що контроль за містом з боку ФСБ – це погана новина для гауляйтерів. Адже зміна керівництва відбулася не так просто. Зокрема, боляче це було й для колишнього ставленика окупантів.
Іващенко зараз перебуває в Донецьку в шпиталі з результатами, як кажуть, алкогольного отруєння. Наші джерела вже кажуть, що там не зовсім алкогольне отруєння й навряд він взагалі з того шпиталю вийде,
– заявив Петро Андрющенко.
За його словами, в окупантів вже склалась така традиція зміни гауляйтерів, що одразу після приходу нового гауляйтера старий відправляється на концерт до Кобзона.
Новий гауляйтер Маріуполя
- Російські окупанти напередодні призначили нового гауляйтера для захопленого у 2022 році Маріуполя. Ним став такий собі Олег Моргун. Він є колишнім виконувачем обов'язків начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області.
- У 2014 році Моргуна засудили до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації псевдореспубліки. У підсумку він втік на окуповану територію.