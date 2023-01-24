За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, прогнози працівників Центробанку та міністерства фінансів Росії на 2023 рік свідчать про те, що Росію очікують найбільш скрутні часи з моменту дефолту 1998. При цьому покращити ситуацію посадовці ніяк не зможуть, адже єдине на що вони здатні в умовах зростання статей розходів та санкційного тиску – затримувати повне схлопування економіки.

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Втім, шалений друк рублів та намагання російської влади втримати показники хоча б на прогнозованому чиновниками рівні, взагалі ніяк не можуть вплинути на смерть виробничого сектора як такого, а на ньому фактично й тримається економіка.

Мораторій на банкрутство врятували лише звіти

Згідно з внутрішніми документами працівників російського мінфіну, наприкінці 2022-го кожен шостий бізнес опинився на межі банкрутства . Вже у 2023 ці показники можуть значно погіршитися, а працювати припинить приблизно 20% підприємств виробничого сектору економіки.

. Вже у 2023 ці показники можуть значно погіршитися, а працювати припинить приблизно 20% підприємств виробничого сектору економіки. Ціла хвиля корпоративних банкрутств почала насуватися на Росію ще у квітні минулого року, коли цивілізовані країни заборонили своїм банкам надавати країні-агресорці кредити та рефінансування.

За 9 місяців після початку повномасштабної війни російські підприємства показали сальдований фінансовий результат у майже мінус трильйон рублів. Ці цифри демонструють, що займатися бізнесом у Росії стає неприбутково, а в якийсь момент навіть великі підприємства будуть вимушені припиняти працювати собі на збиток.

Через неможливість заробляти понад 60 тисяч російських підприємців стали неплатоспроможними, що потягнуло за собою невиплату ними кредитів та затримки зарплат працівникам.

То ж фактично єдине, що врятувало чиновників від констатації смерті російського бізнесу –заборона кабміну на банкрутства, яка діяла з 1 квітня до 1 жовтня 2022 року. Як тільки мораторій скасували, профільні відомства одразу захлинулися від повідомлень про наміри оголосити себе неплатоспроможними. Здебільшого це стосувалося середнього бізнесу, який просто не стягнув рецесію, торговельну блокаду, знищення логістики та відключення банків від валютних розрахунків.

Втім, оскільки офіційне чи фактичне банкрутство того чи іншого підприємства не означає просто зупинку його діяльності, а ще й тягне за собою значні втрати доходів усіх компаній, які були так чи інакше залучені до бізнес-діяльності, у Росії почалося неймовірне зростання заборгованостей. Загалом за 2022 рік у країні-агресорці юридичні особи не змогли виплатити близько 9 трильйонів рублів. Половина цієї суми – борги перед постачальниками. Всього ж станом на січень 2023 російські компанії мають прострочені зобов'язання на понад 560 мільйярдів "дерев'яних".

Всі годують Москву

Фінансова криза, наслідки якої Росія ще не змогла відчути у повному обсязі, вже повноцінно опустилася до бюджетів регіонів країни-агресорки. Наприкінець 2022 через падіння показників місцевих бізнесів кожна з областей країни-агресорки недоотримала трильйони найголовнішого податку, який сплачують організації від свого прибутку.

За рік сукупні доходи регіонів знизилися щонайменше на 8%. При цьому понад 60% від всіх прибутків регіони відправляли у федеральний бюджет, хоча при цьому їм довелося скорочувати всі свої витрати.

Однак оскільки у Кремлі не збираються зменшувати тиск на регіони та щось змінювати у перерозподілі фінансів, вже до кінця 2023-го питання виживання всіх федеративних республік напряму залежить виключно від центру. То ж якщо Москва раптом вирішить не допомагати вижити населенню умовної Тиви, місцевим мешканцям не залишиться нічого, окрім як гризти бересту та полювати на щурів для виживання.

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Ба більше, у мінфіні Росії звітують про те, що кожен другий російський регіон буде витрачати значно більше, ніж збиратиме податків. Однак лише Московська та Ленінградська області мають "грошові подушки" для того, щоб не відчувати погіршення життя.

То ж фактично вся Росія у найбільш економічно важкому році працюватиме виключно на потреби Москви, а у Кремлі при цьому займатимуться лише вирішенням своїх військово-політичних проблем. Адже Путіну кортить знищити Україну, проводити мобілізацію, бомбити житлові квартали та "годувати" населення неймовірними порціями пропаганди.