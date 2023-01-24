Як виявилось, тепер Маріуполь "очолив" колишній працівник міліції. Його було засуджено на 11 років.
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Окупанти змінили "смотрящего" у Маріуполі
Як повідомили у міськраді, маріупольцям один за одним назначають очільників міста, не питаючи думки мешканців. Пушилін видав наказ про призначення так званим "мером" Маріуполя Олега Моргуна.
Як стало відомо, Моргун є колишнім в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. У 2014 році його засудили до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації псевдореспубліки. У підсумку він втік на окуповану територію.
"Мер" Маріуполя Олег Моргун / фото міськради
У Маріуполі хочуть посилити мобілізацію
Призначення Моргуна свідчить про те, що у місті хочуть посилити мобілізацію.
Іващенка, за попередніми даними, госпіталізовано. Вирішили прибрати, бо активно відмивав гроші, давав "зелене світло" мародерству. Саме він з поплічниками робили "наводку" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, були розстріляні всі продуктові штаби та частина автобусів, яка призначалася для евакуації жителів,
– розповіли у міськраді.
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- У тимчасово окупованому Маріуполі наразі перебуває понад 30 тисяч росіян. Загарбники готують біля міста оборонні лінії.
- 7 січня під Маріуполем помітили російський літак, який, за попередньою інформацією, летів у сторону Ростова-на-Дону. Однак не долетів, адже спалахнув просто у небі та пішов петлями донизу.
- У Маріуполі окупанти хизуються тим, що нібито ремонтують житлові будинки. Йдеться про відновлення тих будівель, які росіяни не встигли зруйнувати вщент.
- Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, для так званого "відновлення" будинків окупанти привезли росіян, які належать до окремого маргінального прошарку. Вони не особливо розуміються в ремонті.