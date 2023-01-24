Як виявилось, тепер Маріуполь "очолив" колишній працівник міліції. Його було засуджено на 11 років.

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Окупанти змінили "смотрящего" у Маріуполі

Як повідомили у міськраді, маріупольцям один за одним назначають очільників міста, не питаючи думки мешканців. Пушилін видав наказ про призначення так званим "мером" Маріуполя Олега Моргуна.

Як стало відомо, Моргун є колишнім в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. У 2014 році його засудили до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації псевдореспубліки. У підсумку він втік на окуповану територію.



"Мер" Маріуполя Олег Моргун / фото міськради

У Маріуполі хочуть посилити мобілізацію

Призначення Моргуна свідчить про те, що у місті хочуть посилити мобілізацію.

Іващенка, за попередніми даними, госпіталізовано. Вирішили прибрати, бо активно відмивав гроші, давав "зелене світло" мародерству. Саме він з поплічниками робили "наводку" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, були розстріляні всі продуктові штаби та частина автобусів, яка призначалася для евакуації жителів,

– розповіли у міськраді.

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