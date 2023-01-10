Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Також він зазначив, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, а й кадирівцями та бурятами, інформує 24 Канал.

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Російські загарбники готують оборонні лінії в Маріуполі

Вадим Бойченко зазначив, що в Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян. У сторону Донецька та Запоріжжя йдуть величезні ворожі колони, наповнені зброєю та мобіками.

Наразі відомо про три величезні смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками. Зокрема, Запорізькому, Донецькому і Мелітопольському. Загарбники риють рови, встановлюють так звані "зуби дракони". За ними зводять нові будівлі.

Під виглядом "відновлення", вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди,

– підкреслив мер Маріуполя.

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