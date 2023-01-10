Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Також він зазначив, що місто наповнено не лише будівельниками з Росії, а й кадирівцями та бурятами, інформує 24 Канал.
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Російські загарбники готують оборонні лінії в Маріуполі
Вадим Бойченко зазначив, що в Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян. У сторону Донецька та Запоріжжя йдуть величезні ворожі колони, наповнені зброєю та мобіками.
Наразі відомо про три величезні смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками. Зокрема, Запорізькому, Донецькому і Мелітопольському. Загарбники риють рови, встановлюють так звані "зуби дракони". За ними зводять нові будівлі.
Під виглядом "відновлення", вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди,
– підкреслив мер Маріуполя.
Останні новини з Маріуполя
- В Маріуполі окупаційна влада почала видавати ордери з укладанням договорів оренди на квартири маріупольців, які евакуювалися. "Задекларовані наміри щодо офіційного мародерства Росією стали реальністю", – зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.
- Російські загарбники скоїли чергову інформаційну провокацію. В окремих школах Маріуполя дозволили викладати українську. Втім, лише одну годину на тиждень і як іноземну мову.
- 7 січня над Маріуполем просто у небі спалахнув російський літак. Також на вулицях міста помітили колону з двох систем ППО С-300, 10 тягачів, дві на вигляд цивільні вантажівки у супроводі поліції. Вони їхали в напрямку Маріуполь – Мангуш – Бердянський напрямок.