Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Также он отметил, что город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами, информирует 24 Канал.
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Российские захватчики готовят оборонные линии в Мариуполе
Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян. В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобиками.
Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.
Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды,
– подчеркнул мэр Мариуполя.
Последние новости из Мариуполя
- В Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера с заключением договоров аренды на квартиры мариупольцев, которые эвакуировались. "Задекларированные намерения по официальному мародерству Россией стали реальностью", – отметил советник городского головы Петр Андрющенко.
- Российские захватчики совершили очередную информационную провокацию. В отдельных школах Мариуполя разрешили преподавать украинский. Впрочем, всего один час в неделю и как иностранный язык.
- 7 января над Мариуполем прямо в небе вспыхнул российский самолет. Также на улицах города заметили колонну из двух систем ПВО С-300, 10 тягачей, два на вид гражданских грузовика в сопровождении полиции. Они ехали в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление.