Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Также он отметил, что город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами, информирует 24 Канал.

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Российские захватчики готовят оборонные линии в Мариуполе

Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян. В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобиками.

Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.

Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды,

– подчеркнул мэр Мариуполя.

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