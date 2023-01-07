Активность вражеской авиации

Произошло это около 17:30. Стоит отметить, что в целом за эти сутки над городом зафиксировали высокую активность вражеской авиации, однако она больше походила на тренировки, чем на боевые действия.

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С места сообщают, что около 17:30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и пошел петлями вниз. Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но интересная тенденция,

– отметил Петр Андрющенко.

Другое движение оккупантов в городе

Также в течение суток в городе зафиксировали движение не только самолетов оккупантов. Также на улицах города были отмечены:

колонна из двух систем ПВО С-300,

10 тягачей,

2 гражданских на вид фуры в сопровождении полиции.

Двигались они в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление.

Интересно, что семь тягачей пусты, наверное, где-то там техника оккупантов "приуныла" и требует долго отдыха на ремонтной базе.

– написал советник мэра Мариуполя.

Также удалось зафиксировать грузовики с БК, живой силой и двигавшиеся в сторону Донецка БТРы, а также живую силу захватчиков в Никольском. Петр Андрющенко предполагает, что это может свидетельствовать о ротации или пополнении личного состава оккупантов.

"В общем перемирием не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение в течение всего дня. Такие себе Z-христиане", – добавил Андрющенко.

Что сейчас происходит в Мариуполе: коротко