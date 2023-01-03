В эфире 24 Канала советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что перестрелки в Мариуполе происходят постоянно. Главная причина этого – расизм.

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"В Мариуполе находятся одновременно условные буряты, дагестанцы, кадыровцы и другие кавказцы по этносу. Находятся также жители европейской части по этносу. Между всеми этими этносами постоянно происходит стрельба", – пояснил Андрющенко.

Вчера была очередная. Во время такой стрельбы убили двух бурят. Почему? Потому что праздники и их, как скот, выпустили на людей. Они гуляют и не трезвеют ни минуты,

– сообщил Петр Андрющенко.

По его словам, эти дрязги и перестрелки постоянны. Это хорошо, что они друг друга минусуют, но страдают от этого и гражданские.

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"Кстати, 150 ОМОНовцев стянули с Питера и привезли именно для контроля, в том числе за россиянами, потому что предел безнаказанности давно пересечен. Они делают все, что считают нужным", – добавил Андрющенко.

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