Мобилизация в России действительно мощная. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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Мобилизация действительно там (в России – 24 канал) мощная, и это действительно очень серьезный вызов. И это свидетельствует о том, что они настроены воевать долго,

– заявила Маляр.

Она отметила, что формирование частных армий свидетельствует о демотивации регулярных войск. По словам Маляр, оккупанты не понимают, за что они должны умирать в Украине.

"Действительно, с учетом того, как к ним относится российская власть – они не хотят воевать. Поэтому частные больше мотивированы, они воюют за деньги. Это свидетельствует о том, что регулярного ресурса им уже не хватает", – подчеркнула замминистра.

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