Воин защищает Украину в составе 503-й ОБМП. Он родился в Мариуполе и защищал город от российских оккупантов еще с 2014 года. Тарантул защищал "Азовсталь" и попал в плен к врагу. В интервью герой рассказал об обороне города, казни героев в Еленовке и русском плену.

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"Это – геноцид. Истребление всего живого"

Тарантул отметил, что война продолжалась 8 лет. В то же время он не мог представить ад 2022 года. Оккупанты хотели поставить галочку в каком-то мифическом журнале, что "Мариуполь мы взяли". В то же время какой ценой это произойдет, врагу – безразлично.

Никто не думал, что хватит мозгов у человека отдавать приказы о полномасштабном разрушении городов. Какой может быть маргарин в уме, чтобы отдавать такие приказы. Это – геноцид. Полностью уничтожение всего живого. Только птиц или, может, собак они не трогали. Любая форма жизни для них была неприемлема,

– заявил Тарантул.

Герой рассказал, как прорывался с защитниками города на "Азовсталь". Тогда из-за постоянных обстрелов ландшафт города постоянно менялся. У воинов была легкая техника. Она не была рассчитана на преодоление завалов или других препятствий.

Во время боев Мариуполь тонул в "тьме, огнях и трупах".

"У меня было сломано 7 ребер"

Во время пребывания на "Азовстале" воин получил ранение. Тогда он попал в "Железку" – бункер, который обустроили на территории завода. Там находились раненые.

В "Желязании" звук взрывов не доносился. Потому воин не мог представить масштаб разрушений. Лишь во время экстракции герой увидел, как выглядит завод. Даже в тишине Тарантул мысленно чувствовал, как произошел тот или иной прилет. Воин сразу видел, какое оружие применяли.

Тарантул рассказал, что в плену его не избивали. Защитники были истощены, и каждый удар мог оборвать жизнь. Очевидно, у россиян был приказ, чтобы никто не умер. Воин признался, что у него были поломаны 7 ребер, а одно легкое не работало в течение месяца.

"Они публично казнили наших военных"

В интервью Тарантул рассказал, что россияне не смогли сломать героев Мариуполя в боях, поэтому публично казнили военных.

"Россияне не сломили "Азовцев" в боях, ничего не добились пытками. Они публично казнили наших военных от безысходности. Следуя методам НКВД, сегодняшние россияне, если не могут сломить противника, уничтожают его физически: режут, разрывают на куски. Это террористическая машина" , – заявил воин.

Флешбеки боев за Мариуполь герой видит до сих пор. Кадры приходят постоянно. Восстановиться герою помогает общение с молодежью. Воин заметил: "это для них делается, чтобы не допустить уничтожения культуры, наших этноса и самобытности".

"Украинцы существовали задолго до того, как сформировалось наше государство. Отрицать существование украинцев – это бессмысленно", – подытожил герой.

Интервью защитника Мариуполя Тарантула: смотрите видео