Воїн захищає Україну у складі 503-ої ОБМП. Він народився у Маріуполі й обороняв місто від російських окупантів ще з 2014 року. Тарантул захищав "Азовсталь" та потрапив у полон до ворога. В інтерв'ю герой розповів про оборону міста, страту героїв в Оленівці та російський полон.

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"Це – геноцид. Винищення всього живого"

Тарантул зауважив, що війна тривала 8 років. Водночас він не міг уявити пекла 2022 року. Окупанти хотіли поставити галочку у якомусь міфічному журналі, що "Маріуполь ми взяли". Водночас якою ціною це станеться, ворогу – байдуже.

Ніхто не думав, що вистачить мізків у людини віддавати накази про повномасштабне зруйнування міст. Який може бути маргарин в голові, щоб віддавати такі накази. Це – геноцид. Повністю винищення всього живого. Тільки пташок чи, може, собак вони не чіпали. Будь-яка форма життя для них була неприйнятна,

– заявив Тарантул.

Герой розповів, як проривався з оборонцями міста на "Азовсталь". Тоді через постійні обстріли ландшафт міста постійно змінювався. Воїни мали легку техніку. Вона не була розрахована на подолання завалів або інших перешкод.

Воїн пригадав, що під час боїв Маріуполь тонув у "темряві, вогнях та трупах".

"У мене було поламано 7 ребер"

На "Азовсталі" воїн отримав поранення. Тоді він потрапив у "Желязку" – бункер, який облаштували на території заводу. Там перебували поранені.

У "Желязку" звук вибухів не долинав. Тому воїн не міг уявити масштаб руйнувань. Лише під час екстракції герой побачив, як виглядає завод. Навіть у тиші Тарантул подумки відчував, як відбувся той чи інший прильот. Воїн відразу бачив, яку зброю застосовували.

Тарантул розповів, що у полоні його не били. Захисники були виснажені, й кожен удар міг обірвати життя, Вочевидь, росіяни мали наказ, щоб ніхто не помер. Воїн зізнався, що у нього були поламані 7 ребер, а одна легеня не працювала упродовж місяця.

"Вони публічно стратили наших військових"

В інтерв'ю Тарантул розповів, що росіяни не змогли зламати героїв Маріуполя у боях, тому публічно стратили військових.

"Росіяни не зламали "Азовців" в боях, нічого не добились тортурами. Вони публічно стратили наших військових від безвиході. Наслідуючи методи НКВС, сьогоднішні росіяни, якщо не можуть зламати противника, знищують його фізично: ріжуть, розривають на шматки. Це терористична машина", – заявив воїн.

Флешбеки боїв за Маріуполь герой бачить досі. Кадри приходять постійно. Відновитися героєві допомагає спілкування з молоддю. Воїн зауважив: "це ж для них робиться, аби не допустити знищення культури, наших етносу та самобутності".

"Українці існували задовго до того, як сформувалася наша держава. Заперечувати існування українців — це безглуздо", – підсумував герой.

Інтерв'ю захисника Маріуполя Тарантула: дивіться відео