В ефірі 24 Каналу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що перестрілки в Маріуполі відбуваються постійно. Головна причина цього – расизм.
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"У Маріуполі перебуває одночасно умовні буряти, дагестанці, кадирівці та інші кавказці за етносом. Перебувають також мешканці європейської частини за етносом. Між цими всіма етносами постійно відбувається стрілянина", – пояснив Андрющенко.
Вчора була чергова. Під час такої стрілянини вбили двох бурятів. Чому? Тому що свята і їх, як скот, випустили на людей. Вони гуляють й не тверезіють ні хвилини,
– повідомив Петро Андрющенко.
За його словами, ці чвари й перестрілки постійні. Це добре, що вони одне одного мінусують, але страждають від цього й цивільні.
Дивіться повне відео з Петром Андрющенком на ютубі 24 каналу:
"До речі, 150 ОМОНівців стягнули з Пітера й привезли саме для контролю у тому числі за росіянами, тому що межа безкарності давно перетнута. Вони виробляють все, що вважають за потрібне", – додав Андрющенко.
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