Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі "виправні" заклади, зокрема, відкриють і у Маріуполі.
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Як розповів Андрющенко, у нових колоніях окупанти планують утримувати українців.
За нашою інформацією, здебільшого це буде стосуватися цивільного населення. Йдеться про людей, яких затримали у результаті фільтрації, яка досі не припиняється,
– зазначив радник мера Маріуполя.
Росія перетворює окуповані території на концтабір
Він наголосив, що росіяни затримали щонайменше 10 тисяч цивільних лише з одного Маріуполя. Окупанти арештовують українців під різними приводами під час фільтрації та зачисток. Людей утримують у різних колоніях як у Донецькій області, так і в Росії.
Наскільки нам відомо, така ж сама ситуація на окупованій частині Запорізької та Луганської областей. На всіх територіях, які росіяни називають "звільненими", відбувається одне й те саме. Це перетворення наших територій на великий ГУЛАГ,
– сказав Андрющенко.
Він додав, що затриманих українців так багато, що російські загарбники потребують нових місць для їхнього утримання.
Петро Андрющенко пояснив, навіщо росіяни створюють нові колонії у Маріуполі: дивіться відео
Окупанти планують використати українців як живий щит
Відкриваючи нові колонії, окупанти також збираються використовувати незаконно заарештованих українців у власних цілях.
Ми це розглядаємо як частину плану живого щита, який вони розташують поблизу наших міст та місць концентрації своїх військ,
– наголосив радник мера Маріуполя.
Він нагадав, що саме так загарбники чинили в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених.
"Росіяни тримали в Оленівці людей і тим самим забезпечували захист для своїх військових до того часу, поки самі ж і не вбили наших військовополонених. Це страшний злочин", – казав Андрющенко.
Корупція на будівництві таборів
Він додав, що на сьогодні Росія не утримує велику кількість українців в Оленівці та інших колоніях Донецької області. Затримані громадяни України перебувають у Росії.
"Зрозуміло, що такий "тягар" Росії не потрібен. Тому окупанти будуть переміщувати людей на територію Донеччини (у нові колонії – 24 Канал)", – розповів радник мера Маріуполя.
Андрющенко додав, що в окупантів навіть коли йдеться про будівництво таборів – це завжди корупція та великі гроші, які хтось має покласти собі до кишені.
"Враховуючи, що ФСБ опікується фінансовими потоками в окупованій частині Донецької області, їм потрібні табори, аби постійно мати джерело надходження корупційних коштів", – зазначив радник мера Маріуполя.
Ситуація у Маріуполі: коротко
- У Маріуполі ввечері 31 січня пролунали гучні вибухи. Їх було щонайменше 7. Окупанти звітували про роботу своєї ППО.
- Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, загарбники звозять до Маріуполя нових мобілізованих. Мотивації воювати у них немає. Вояки просто хочуть заробити гроші.
- Російські окупанти серйозно розмірковують над тим, аби повернути "історичну" назву місту. У радянські часи цей населений пункт був названий на честь росіянина та радянського діяча Олексія Жданова. Маріуполь з 1948 до 1989 року так і називали його прізвищем – себто Жданов.