Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, такі "виправні" заклади, зокрема, відкриють і у Маріуполі.

Читайте також Вивозять бетон разом із тілами: у Маріуполі росіяни зносять будинки, які самі знищили обстрілами

Як розповів Андрющенко, у нових колоніях окупанти планують утримувати українців.

За нашою інформацією, здебільшого це буде стосуватися цивільного населення. Йдеться про людей, яких затримали у результаті фільтрації, яка досі не припиняється,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Росія перетворює окуповані території на концтабір

Він наголосив, що росіяни затримали щонайменше 10 тисяч цивільних лише з одного Маріуполя. Окупанти арештовують українців під різними приводами під час фільтрації та зачисток. Людей утримують у різних колоніях як у Донецькій області, так і в Росії.

Наскільки нам відомо, така ж сама ситуація на окупованій частині Запорізької та Луганської областей. На всіх територіях, які росіяни називають "звільненими", відбувається одне й те саме. Це перетворення наших територій на великий ГУЛАГ,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що затриманих українців так багато, що російські загарбники потребують нових місць для їхнього утримання.

Петро Андрющенко пояснив, навіщо росіяни створюють нові колонії у Маріуполі: дивіться відео

Окупанти планують використати українців як живий щит

Відкриваючи нові колонії, окупанти також збираються використовувати незаконно заарештованих українців у власних цілях.

Ми це розглядаємо як частину плану живого щита, який вони розташують поблизу наших міст та місць концентрації своїх військ,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він нагадав, що саме так загарбники чинили в окупованій Оленівці на Донеччині, де утримували українських військовополонених.

"Росіяни тримали в Оленівці людей і тим самим забезпечували захист для своїх військових до того часу, поки самі ж і не вбили наших військовополонених. Це страшний злочин", – казав Андрющенко.

Важливо! 29 липня 2022 року на території виправної колонії №120 в Оленівці прогримів потужний вибух. Загинули щонайменше 50 полонених українців, які перебували в ізоляторі. СБУ має серйозні докази щодо того, що до теракту причетна саме Росія.

Корупція на будівництві таборів

Він додав, що на сьогодні Росія не утримує велику кількість українців в Оленівці та інших колоніях Донецької області. Затримані громадяни України перебувають у Росії.

"Зрозуміло, що такий "тягар" Росії не потрібен. Тому окупанти будуть переміщувати людей на територію Донеччини (у нові колонії – 24 Канал)", – розповів радник мера Маріуполя.

Андрющенко додав, що в окупантів навіть коли йдеться про будівництво таборів – це завжди корупція та великі гроші, які хтось має покласти собі до кишені.

"Враховуючи, що ФСБ опікується фінансовими потоками в окупованій частині Донецької області, їм потрібні табори, аби постійно мати джерело надходження корупційних коштів", – зазначив радник мера Маріуполя.

Ситуація у Маріуполі: коротко