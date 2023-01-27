Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. За його словами, російські окупанти зносили місто практично з усього наявного озброєння. Були прильоти і від артилерії, і від авіації, і від мінометів тощо.

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Будівлі буквально не витримували таких обстрілів і складалися. Під завалами опинялася величезна кількість людей.

5-поверхівки, 9-поверхівки не витримували таких потужних бомб, які скидала російська авіація на житлові будинки, школи, дитячі садки… На все, що бачили. Будинки просто складалися від обстрілів. На жаль, дуже багато людей загинуло під завалами,

– зауважив Забавін.

Мародерять, а потім вивозять завали з тілами

Забавін поділився історією сумнозвісного житлового будинку, фотографію якого останнім часом поширюють в соцмережах. Це – одна з величезної кількості будівель, які зруйнували окупанти. Будинок розташований неподалік від Азовсталі. Свого часу росіяни знищили поблизу цілий квартал багатоповерхівок.

"Рускій мір" прийшов до Маріуполя / Фото Сергій Стерненко

Зараз окупанти зносять більшість аварійних будинків. Але перед тим намагаються викрасти все цінне із вцілілих квартир. Вони часто навіть не дають оголошення, коли будуть зносити дім, щоб місцеві не могли забрати принаймні хоч якісь свої речі.

В Маріуполі приблизно 3 тисячі багатоповерхівок. Кожен 3 будинок, на жаль, має такий вигляд як на фото. Його просто руйнували артилерією, авіабомбами… Ті, хто лишався в підвалі, – вони загинули. Зараз росіяни вивозять тонни бетону разом з тілами. Нічого не розбирають, щоб приховати власні злочини,

– зазначив Забавін.

Скільки людей зараз проживає в Маріуполі

До початку повномасштабної війни в Маріуполі мешкало понад 500 тисяч людей. За час блокади міста окупанти вбили від 50 до 100 тисяч місцевих. Ще понад 200 тисяч виїхали на підконтрольну Україні територію або в дружні держави. Близько 50 тисяч опинилися в Росії.

Як живуть люди в Маріуполі: дивіться відео

Зараз в місті перебуває від 100 – до 120 тисяч людей. Це без урахування приїжджих окупантів. Багато хто не може виїхати з різних причин: або поруч живуть літні родичі; або ж самі є пенсіонерами, які не мають куди їхати. Не варто забувати і про колаборантів, які співпрацюють з окупаційною адміністрацією.

Люди живуть без світла, газу і води в Маріуполі / Скриншот з відео

Загарбники звели нашвидкуруч певну кількість житлових будинків, щоб російська пропаганда мала що знімати. Однак більшість людей живуть просто в катастрофічних умовах. Рівень смертності в місті просто жахливий. Коли прийшли морози, літні люди буквально вмирали від холоду у багатоповерхівках.

Деякі пенсіонери гинуть від переохолодження / Скриншот з відео

Жити в місті складно. Люди не мають постійної роботи, а більшість пенсіонерів виживають на невеликих гуманітарних пайках.

Росіяни не просто вбили людей, фізично їх знищивши… Цей процес триває. Люди, які лишилися, кажуть, що багато пенсіонерів просто вмирають від хвороб чи переохолодження. Вони могли б ще прожити 10 – 15 років, якби Росія не напала,

– наголосив Забавін.

Що відбувається в Маріуполі: коротко