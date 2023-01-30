Власне, під час "совка" цей населений пункт був названий на честь росіянина та радянського діяча Олексія Жданова. Маріуполь з 1948 до 1989 року так і називали його прізвищем – себто Жданов. Зараз окупантам кортить повернути цю назву. Про це вони навіть знімають сюжети на своєму телебаченні, – інформує 24 Канал.

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Росія промиває мізки людям в окупованому Маріуполі

Дуже іронічно, що журналістка, яка проводила опитування, робила це в рамках програми "Народна думка". Хоча як можна говорити про вільну та народну думку в умовах окупації, осягнути адекватній людині вкрай важко. Важливо, що пропагандистка опитувала винятково людей старшого віку, які, очевидно, народились тоді, коли Маріуполь був Ждановим, а вони були молодими й дуже сумують за цими часами.

Власне, думка молоді, яка виростала за часів Незалежної України та знає своє рідно місто як Маріуполь, зовсім не враховувалась під час опитування. Це є одним з ключових доказів того, що головне завдання цього сюжету було не висвітлити об'єктивну реальність, а транслювати чітку "лінію партії".

Хоча все ж один поважний пан сказав мудру річ та це ніхто не вирізав зі сюжету. Він констатував, що яке місто мало назву, коли його збудували, так воно й має називатись. Якщо детально дослідити це питання, то перша назва Маріуполя – Домаха. Тоді населений пункт був вартовим постом запорізьких козаків.

Псевдожурналісти знімають сюжети про перейменування окупованого Маріуполя: дивіться відео

Про Жданова, на честь якого окупанти хочуть знову перейменувати Маріуполь, нічого хорошого сказати не можна. Він був одним з гвинтиків радянської системи. До того ж певну частину своєї кар'єри відповідав за агітацію та пропаганду – тобто промивав мізки людям. А також він організовував репресії. Власне, за часів Великого терору 30-тих років XX століття через його підписи на певних документах загинуло майже дві сотні людей.

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Водночас варто зазначити, чому Маріуполь назвали саме так наприкінці 90-тих років. Одна з версій розповідає про те, що така назва дослівно означає "Місто Марії".