Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вибухи у Маріуполі свідчать, що Збройні сили України знайшли спосіб бити в тил росіян.

Дивіться також Не лише Маріуполь вже досяжний, – Данілов заявив, що відстань для ЗСУ не має великого значення

Днями у Маріуполі було дуже гучно і яскраво, майже другий Новий рік.

Це, напевно, той самий новий рік, в який ми входимо сьогодні. Наступний рік повномасштабного вторгнення. Вони хотіли свята на три дні, ми прийняли бій і тепер умови диктуємо ми, тепер феєрверки замовляємо ми,

– повідомила Гуменюк.

Гуменюк про прильоти в Маріуполі: дивитись відео

"Бавовна" в Маріуполі: що відомо

Нагадаємо, що з вечора 21 лютого окупанти здригаються від вибухів у тимчасову окупованому Маріуполі.

Від вечора 21 до ранку 22 лютого в місті пролунало щонайменше три серії вибухів. Відбулися влучання в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.

Вночі 23 лютого в місті відбулося три вибухи. Попередньо відомо про влучання на територію ММК Імені Ілліча. Окупанти поспішили запевнити, що спрацювала ППО. Вранці цього ж дня знову було чутно вибухи, після яких окупанти підняли авіацію в напрямку "Азовсталі".

Український Генштаб підтвердив, що авіація завдала ворогові 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах в Маріуполі.

Експерти про вибухи в Маріуполі