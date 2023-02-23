Украинские военные атаковали тыловые базы поставок и склады боеприпасов россиян. Ведь взрывы в городе мощно раздавались вечером 21 февраля, ночью и 22 февраля.

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О чем свидетельствует атака ВСУ по врагу в Мариуполе

Издание отметило, что захватив город весной 2022 года, Россия превратила его в один из своих важнейших гарнизонов. В частности, потому, что украинцы не могли поразить оккупантов на таком расстоянии.

Очевидно, считалось, что Мариуполь расположен вне зоны действия предоставленных США мощных ракет в ближайшей украинской крепости возле разрушенного Угледара.

Однако сейчас ситуация меняется в пользу украинской армии, хотя и пока неясно, каким именно вооружением атакуют ВСУ, в официальных сводках Генштаба и комментариях пресс-офицеров об этом не сообщается,

– сообщает издание.

Действительно, в нашем Генштабе 22 февраля заявили, что украинская авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла:

8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов;

2 удара – по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

Издание отметило, что это не первый раз, когда сообщалось о взрывах глубоко в тылу врага во время войны, но 22 февраля возник вопрос о произошедшем. Ведь раньше наши военные использовали для войны с оккупантами беспилотники, спецоператоров, работавших в тылу врага и широкую сеть лояльных к Киеву партизан.

Взрывы в Мариуполе: коротко

Взрывы во временно оккупированном Мариуполе раздались вечером 21 февраля. Впоследствии – ночью против 22 февраля и утром. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ ударили в состав с боеприпасами и военную базу захватчиков.

По данным чиновника, зафиксировано попадание в состав боекомплекта в аэропорту Мариуполя "с прекрасным откликом детонации" и в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК имени Ильича в Кальмиусском районе.

После этого оккупанты подняли в небо самолеты и начали ныть о "новом оружии" ВСУ. Пропагандисты были в шоке и написали, что стоит ждать "хлопка".