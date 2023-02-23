Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона прокомментировал взрывы, звучащие в Мариуполе последние несколько дней, сообщает 24 Канал.

Кстати говоря Мариуполь – военный хаб окупантов, поэтому "хлопка" здесь прибавится, – городской совет

Данилов объяснил, что периодически в Мариуполе происходит то, что должно быть – наши военные уничтожают российских террористов, вторгшихся в наш город.

Расстояние не имеет значения

Такие удары по россиянам будут происходить не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных городах. Это будет продолжаться, пока оттуда не выгонят врага.

Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас не имеет большого значения. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немного больше,

– сказал секретарь СНБО.

Заявление ОК "Юг"

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что направление Мариуполя больше не является абсолютно недостижимым для украинских защитников. Напомним, Мариуполь расположен на расстоянии около 80 км от линии фронта.

В городе утром 23 февраля были слышны взрывы. Предварительно сообщали о попадании в месторасположение врага на местном заводе.