Об этом 24 Канала рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что количество попадающего в город будет уменьшаться в дальнейшем благодаря работе украинских защитников.

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Мариупольцам нужно быть очень осторожными

По его словам, Мариуполь является для окупантов военно-логистическим хабом, в который с территории России заходит техника и живая сила, и дальше они распределяются на Донецкое и Запорожское направление.

То, что сейчас в Мариуполе происходит "хлопок", свидетельствует о том, что кому нужно об этом. И количество этого, что попадает в Мариуполь и едет дальше будет уменьшаться,

– отметил депутат.

Он отметил, что мариупольцам нужно быть очень осторожными. Ведь обстрелы Херсона, Донецка, а теперь и Мариуполя, которые сами оккупанты устраивают для того, чтобы запугать местное население, продолжаются.

"Это они делают, чтобы потом показать картинку и сказать, что якобы какие-то "нацисты" обстреливают эти города. Поэтому жителям Мариуполя нужно быть бдительными и не подвергать себя опасности", - отметил Забавин.

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Мариуполь готовится к контрнаступлению ВСУ

По его словам, из-за того, что у окупантов есть дефицит живой силы, они формируют "винегрет" из всего, что у них осталось: из кадыровцы и представители разных национальностей. Жители города говорят, что сейчас в Мариуполе меньше мариупольцев, чем "понаехавших".

Город готовится к контрнаступлению ВСУ. Поэтому оккупанты, имея опыт Макеевки (там в новогоднюю ночь были уничтожены российские военные, поселившиеся в здании училища – 24 Канал) расселяются ограниченной численностью по всему Мариупольскому району,

– подчеркнул он.

Кстати, оккупанты очень болтливы и рассказывают местным жителям о планах врага.

"Из того, что нам известно, у них в планах двигаться по направлениям Угледарском и Запорожской области, куда они направляются из Мариуполя. Также в городе формируются колонны и они отправляются на Бердянск по Запорожскому направлению", - подчеркнул Дмитрий Забавин.

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