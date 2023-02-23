В NYT отмечают, что взрывы в Мариуполе подтверждают тот факт, что ВСУ могут ударить по тылу российских окупантов.

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Что известно о новых взрывах в Мариуполе

В ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе города прогремели три мощных взрыва. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил также, что на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича снова что-то горело.

В районе ЖМР 17 пропало электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно,

– говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, ВСУ продолжает присылать горячие поздравления российской армии с днем рождения.

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