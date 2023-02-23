В NYT отмечают, что взрывы в Мариуполе подтверждают тот факт, что ВСУ могут ударить по тылу российских окупантов.
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Что известно о новых взрывах в Мариуполе
В ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе города прогремели три мощных взрыва. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил также, что на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича снова что-то горело.
В районе ЖМР 17 пропало электроснабжение. Оккупанты сразу завели старую пластинку о ПВО, потому что объяснить правдой сложно,
– говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, ВСУ продолжает присылать горячие поздравления российской армии с днем рождения.
"Хлопок" в Мариуполе: последние новости
- Первые взрывы во временно оккупированном Мариуполе прогремели вечером 21 февраля. Впоследствии – ночью против 22 февраля и утром. Андрющенко заявлял, что ВСУ ударили в склад с боеприпасами и военную базу захватчиков.
- По данным должностного лица, зафиксировано попадание в склад боекомплекта в аэропорту Мариуполя "с прекрасным откликом детонации" и в место базирования окупантов на территории Стана 300 ММК имени Ильича в Кальмиусском районе.
- После этого оккупанты подняли в небо самолеты и начали ныть о "новом оружии" ВСУ. Пропагандисты были в шоке и написали, что стоит ждать "хлопка".
- Отметим, что взрывы вечером 21 февраля прогремели не только в Мариуполе. Ранее сообщалось, что неспокойно было в Донецке, Харцызске, Дебальцево, Иловайске.