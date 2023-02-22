Россияне полагали, что смогут спокойно обустраивать под себя Мариуполь после того, как его захватят. Однако все же жить им время от времени мешает "хлопок", в том числе взрывы прогремели в городе вечером 21 февраля. В пресс-службе горсовета населённого пункта утром следующего дня сообщили, что оккупанты подняли в небо самолеты.

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В то же время 24 Канал со ссылкой на нытье вражеского военного корреспондента Ивана Утенкова информирует о том, что захватчики опасаются якобы "нового оружия", которое могло появиться у украинских военных.

В Мариуполе тревожно: оккупантам в шоке

Заметим, что уже долгое время российское информационное пространство захватили новости о том, что в Мариуполе якобы происходит "строительство бешеными темпами". Однако, очевидно, во вторник, 22 февраля, им пришлось приостановить так называемую "большую стройку" и задуматься о том, что в город регулярно может наведываться "хлопчатник".

Собственно, один из российских пропагандистов в своих социальных сетях распространил видео, на котором жалуется на то, что Мариуполь "ни с того ни с сего" начали бомбить. Это вызвало у захватчика искреннее удивление, ведь он посмел было подумать, что между украинскими и российскими властями есть определенные "договоренности".

Ночка была веселая. Вчера была в Мариуполе. Я шокирован, что его начали бомбить. Настолько плотно его застраивали, настолько туда вливают деньги, что мне казалось, что есть определенная договоренность о том, что этот город обойдет все происходящее.

– сетовал военкор Утенков.