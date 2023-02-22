Российские захватчики пытались атаковать опорный пункт под городом-крепостью. Однако пограничники дали врагу мощный отпор.
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Наши защитники отразили атаку российских военных и пополнили статистику потерь врага.
Уничтожили 10 оккупантов, и одного вагнеровца взяли в плен,
– отметили в Госпогранслужбе.
Также пограничники показали видео с пленником. Он заявил, что сам сдался и добавил, что всю жизнь сидел.
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Пограничники взяли в плен вагнеровца: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте: последние новости
- Украинские воины недавно уничтожили пехоту ЧВК "Вагнера", которую засекла разведка 3 ОШБр. По захватчикам открыли огонь из минометов 120 миллиметров. Отмечают, что ликвидировали минимум 8 оккупантов.
- Солдат-гранатометчик 5 отдельного штурмового полка "Легион Свободы" Юрий Сиротюк рассказал 24 каналу, что россияне оцепили Бахмут с трех сторон. В городе идут постоянные обстрелы со стороны врага, не жалеющего ни живой силы, ни снарядов. Сиротюк отметил, что сейчас действительно удалось подавить наступательные темпы россиян. Украинские воины обороняют Бахмут высокой ценой.
"Противник не останавливается ни на мгновение. Ежедневно продолжаются штурмовые действия, в частности, сейчас. Мы эти штурмовые действия срываем, уничтожаем и отвергаем врага", – отметил защитник. По его словам, затем враг переходит к методическим артиллерийским атакам, танковым и минометным обстрелам. Так что город под беспощадным артиллерийским огнем. "Противник по квадратам, метр за метром, дом за домом уничтожает абсолютно всю гражданскую инфраструктуру", – подчеркнул Сиротюк.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Сначала они обещали "подарить" город на день рождения Владимиру Путину 7 октября.