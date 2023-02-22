Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт під містом-фортецею. Однак, прикордонники дали ворогу потужну відсіч.

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Наші захисники відбили атаку російських військових та поповнили статистику втрат ворога.

Знищили 10 окупантів, та одного вагнерівця взяли в полон,

– зазначили у Держприкордонслужбі.

Також прикордонники показали відео з полоненим. Він заявив, що сам здався та додав, що все життя сидів.

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Прикордонники взяли в полон вагнерівця: дивіться відео

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