Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт під містом-фортецею. Однак, прикордонники дали ворогу потужну відсіч.
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Наші захисники відбили атаку російських військових та поповнили статистику втрат ворога.
Знищили 10 окупантів, та одного вагнерівця взяли в полон,
– зазначили у Держприкордонслужбі.
Також прикордонники показали відео з полоненим. Він заявив, що сам здався та додав, що все життя сидів.
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Прикордонники взяли в полон вагнерівця: дивіться відео
Яка ситуація в Бахмуті: останні новини
- Українські воїни нещодавно знищили піхоту ПВК "Вагнера", яку засікла розвідка 3 ОШБр. По загарбниках відкрили вогонь з мінометів 120 міліметрів. Зазначають, що ліквідували мінімум 8 окупантів.
- Солдат-гранатометник 5 окремого штурмового полку "Легіон Свободи" Юрій Сиротюк розповів 24 Каналу, що росіяни оточили Бахмут із трьох боків. У місті точаться постійні обстріли з боку ворога, який не шкодує ні живої сили, ні снарядів. Сиротюк зазначив, що наразі дійсно вдалося стишити наступальні темпи росіян. Українські воїни обороняють Бахмут високою ціною.
"Противник не зупиняється ні на мить. Щодня тривають штурмові дії, зокрема, зараз. Ми ці штурмові дії зриваємо, знищуємо і відкидаємо ворога", – зазначив захисник. За його словами, потім ворог переходить до методичних артилерійських атак, танкових та мінометних обстрілів. Тож місто під нещадним артилерійським вогнем. "Противник по квадратах, метр за метром, будинок за будинком нищить абсолютно всю цивільну інфраструктуру", – наголосив Сиротюк.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до роковин повномасштабної війни. Спершу вони обіцяли "подарувати" місто на день народження Владіміру Путіну 7 жовтня.