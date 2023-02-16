Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець наголосив, що активізація бойових дій на Донбасі вже розпочалася.

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Ворог намагається захопити Бахмут до 24 лютого

Данілов зазначив, що активізація дій ворога йде певний проміжок часу. Окупанти пробують намацати слабкі місця в нашій обороні.

Наразі росіяни сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї. Секретар РНБО переконаний, що ми повинні давати відсіч противнику, як би не було важко.

На думку Данілова, Росія намагається взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни.

Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія – це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана,

– пояснив Данілов прив'язку до дати 24 лютого.

Також він додав, що у Росії зараз створюють низку приватних армій, і це шлях до нищення держави-агресорки.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить Росію, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", – наголосив Данілов.

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