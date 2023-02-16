Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что активизация боевых действий на Донбассе уже началась.

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Враг пытается захватить Бахмут до 24 февраля

Данилов отметил, что активизация действий неприятеля идет определенный промежуток времени. Оккупанты пробуют нащупать слабые места в нашей обороне.

Пока россияне сконцентрировали на территории Донецкой области, где Бахмут, огромное количество военных, оружия. Секретарь СНБО убежден, что мы должны давать отпор противнику, как бы ни было трудно.

По мнению Данилова, Россия пытается взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны.

Этот город обещали подарить Путину еще на день рождения 7 октября. Этого не произошло, что-то другое произошло в Крыму, бахнуло. Эта страна живет годовщинами и датами, Россия – это страна некрофил, для них человек при жизни ничего не стоит. А когда умер, то должно быть уважение,

– объяснил Данилов привязку к дате 24 февраля.

Также он добавил, что в России сейчас создают ряд частных армий, и это путь к уничтожению государства-агрессора.

"Путин уничтожил и уничтожает Россию. Они этого еще не отдают себе отчет, но Путин уничтожает Россию, он хотел построить новую империю, а уничтожит ее", – подчеркнул Данилов.

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