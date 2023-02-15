Заметим, что это очень беспокоит Запад. Ведь там убеждены, что у украинского войска нет слишком много ресурсов. Мол, между обороной Бахмута и весенним контрнаступлением нужно будет выбирать.

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Украина продолжает защищать Бахмут

В Институте по изучению войны сначала сослались на The Washington Post. В издании отметили, что оборонные планировщики США проанализировали ситуацию на фронте и озвучили свой вердикт. И он должен заставить Украину предстать перед выбором: идти в контрнаступление весной или продолжать оборонять Бахмут. Мол, делать это одновременно у нас нет возможности.

В то же время, аналитики из Института считают, что решение продолжить оборону Бахмута, вероятно, стратегически обосновано. Ведь защита города, насколько бы сложно это ни было, заставила Кремль:

использовать значительное количество наемников из ЧВК "Вагнера";

привлечь российские воздушно-десантные силы для поддержания изнурительного продвижения.

Более того, составители отчета предполагают, что оборона Бахмута лишь поспособствует контрнаступлению. А все потому, что нашим военным удалось добиться деградации значительных российских сил. Если бы врагу удалось захватить город без значительного сопротивления, это дало бы надежду на расширение операций. Что в свою очередь заставило бы ВСУ строить оборонительные позиции на менее благоприятной для них местности.

Итак, предполагают в Институте, оборона Бахмута и попытки создать условия для ведения контрнаступления, вероятно, взаимодополняемы. В то же время, это не взаимоисключающие действия, подчеркивают составители отчета. Аналитики подчеркнули, что успехи врага в Бахмуте позволили бы ему продолжать свое наступление.

ВСУ не сдадут Бахмут