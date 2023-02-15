Зауважимо, що це неабияк турбує Захід. Адже там переконані, що українське військо не має надто багато ресурсів. Мовляв, між обороною Бахмута та весняним контрнаступом потрібно буде обирати.
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Україна продовжує боронити Бахмут
В Інституті з вивчення війни спочатку послалися на The Washington Post. У виданні зауважили, що оборонні планувальники США проаналізували ситуацію на фронті та озвучили свій вердикт. І він мав би змусити Україну постати перед вибором: йти у контрнаступ навесні, чи продовжувати обороняти Бахмут. Мовляв, робити це одночасно ми не маємо змоги.
Водночас аналітики з Інституту вважають, що рішення продовжити оборону Бахмута, ймовірно, стратегічно обґрунтоване. Адже захист міста, наскільки б складно це не було, змусив Кремль:
- використати значну кількість найманців з ПВК "Вагнера";
- залучити російські повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування.
Ба більше, укладачі звіту припускають, що оборона Бахмута лиш посприяє контрнаступу. А все тому, що нашим військовим вдалося досягнути деградації значних російських сил. Якби ворогові вдалося захопити місто без значного опору, то це дало б надію на розширення операцій. Що, своєю чергою, змусило б ЗСУ будувати оборонні позиції на менш сприятливій для них місцевості.
Тож, припускають в Інституті, оборона Бахмута та спроби створити умови для ведення контрнаступу, ймовірно, взаємодоповнювані. Водночас це не взаємовиключні дії, підкреслюють укладачі звіту. Аналітики підкреслили, що успіхи ворога у Бахмуті дозволили б йому продовжувати свій наступ.
ЗСУ не здадуть Бахмут
- На цьому наголосив заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко. Він підкреслив, що з міста ніхто виходити не збирається. Бахмут обороняють на кожній його вулиці. Адже кожна вулиця та кожна споруда – фортеця зараз.
- Водночас у боях за Бахмут ворог продовжує зазнавати колосальних втрат. Нашим захисникам вдалося перетворити на решето літак Пригожина. Тим часом пропагандисти продовжують відпрацьовувати гроші. Вони запевняють, що понищений літак можна буде дуже швидко відновити та відправити назад у бій. Але відео, яке вони самі ж виклали, свідчить про зворотне.
- Володимир Зеленський підкреслив, що на Донбасі тривають запеклі бої. Він наголосив на тому, що кожен метр, виграний поблизу Бахмута, Вугледара, Мар'їнки й інших громад Донбасу, – "скорочення російської агресії на тижні".