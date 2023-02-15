Зауважимо, що це неабияк турбує Захід. Адже там переконані, що українське військо не має надто багато ресурсів. Мовляв, між обороною Бахмута та весняним контрнаступом потрібно буде обирати.

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Україна продовжує боронити Бахмут

В Інституті з вивчення війни спочатку послалися на The Washington Post. У виданні зауважили, що оборонні планувальники США проаналізували ситуацію на фронті та озвучили свій вердикт. І він мав би змусити Україну постати перед вибором: йти у контрнаступ навесні, чи продовжувати обороняти Бахмут. Мовляв, робити це одночасно ми не маємо змоги.

Водночас аналітики з Інституту вважають, що рішення продовжити оборону Бахмута, ймовірно, стратегічно обґрунтоване. Адже захист міста, наскільки б складно це не було, змусив Кремль:

використати значну кількість найманців з ПВК "Вагнера";

залучити російські повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування.

Ба більше, укладачі звіту припускають, що оборона Бахмута лиш посприяє контрнаступу. А все тому, що нашим військовим вдалося досягнути деградації значних російських сил. Якби ворогові вдалося захопити місто без значного опору, то це дало б надію на розширення операцій. Що, своєю чергою, змусило б ЗСУ будувати оборонні позиції на менш сприятливій для них місцевості.

Тож, припускають в Інституті, оборона Бахмута та спроби створити умови для ведення контрнаступу, ймовірно, взаємодоповнювані. Водночас це не взаємовиключні дії, підкреслюють укладачі звіту. Аналітики підкреслили, що успіхи ворога у Бахмуті дозволили б йому продовжувати свій наступ.

ЗСУ не здадуть Бахмут