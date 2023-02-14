Російські ЗМІ публікують кадри з підбитим літаком, при цьому створюючи легенди про "героїчний екіпаж", повідомляє 24 Канал. Пропагандисти впевнено брешуть про те, що літак швидко вдасться полагодити.

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Як виглядає літак вагнерівців

Літак, на борту якого Євгеній Пригожин записував свої, м'яко кажучи, дивні відео, зараз виглядає не дуже. Однак пропагандисти подають цю подію як те, що літак витримав удар української ППО. Цікаво виглядає, якщо згадати, як в перший тиждень повномасштабного вторгнення у Росії заявляти про знищення нашої авіації та ППО, а тепер пишаються тим, що літак вагнерівців знищений не повністю.

Су-24М зазнав чимало пошкоджень, сам літак тепер більше схожий на решето. Для екіпажу невідома, але пропагандисти говорять про "героїчну посадку літака" не менш "героїчними" пілотами, однак чи живі вони – невідомо.

Як виглядає літак вагнерівців після зустріччю з українською ППО: дивіться відео

ЗСУ підбили російський бомбардувальник

13 лютого українські воїни підбили російський бомбардувальник Су-24, вартість якого оцінюють в 5 мільйонів доларів. Перші повідомлення про збиття бомбардувальника з'явились у мережі близько 19:00 того ж дня.

6 лютого Пригожин записав відео з бомбардувальника, де розповідає, як "бомбив Бахмут". Каже, мовляв, тільки що приземлився. Далі кухар Путіна звернувся до Президента України Володимира Зеленського із викликом на "повітряну дуель" за Бахмут.