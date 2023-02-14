Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на американських посадовців. Мова йде про зброю, яку ВМС США вилучили біля узбережжя Ємену в контрабандистів, пов'язаних з Іраном.

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Про який обсяг зброї йдеться

За даними ЗМІ, зараз у США розглядають варіанти надання вилученої іранської зброї, зокрема:

понад 5 тисяч автоматів;

1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї;

невеликої кількості протитанкових ракет;

близько 7 тисяч неконтактних запалів.

Усю цю зброю американські військово-морські сили вилучили в контрабандистів поблизу Ємену впродовж останніх кількох місяців.

Видання відзначає, що такий крок Вашингтона відкрив би новий запас вогневої потужності, якою могли б скористатися США та союзники для вдоволення запитів української сторони щодо необхідного озброєння.

Зверніть увагу! Посольство України в США та адміністрація Джо Байдена не прокоментували цю інформацію. Однак якщо все-таки Вашингтон надасть Україні вилучену зброю, то буде доволі цікава ситуація, з огляду на те, що Іран надає свою підтримку Росії.

Нова військова допомога Україні

14 лютого відбулася 9-та зустріч міністрів оборони у форматі "Рамштайн", на якій обговорили продовження військової допомоги Україні, надання боєприпасів та посилення нашої протиповітряної оборони. Додаткову підтримку нашій державі оголосили Італія, Франція, Норвегія, та Австралія. Крім того, Німеччина пообіцяла надати нам ще 2 системи ППО IRIS-T.

Водночас питання авіації не обговорювали. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США поки не надаватимуть Україні бойові літаки, але не заборонять робити це партнерам.

Також глава Пентагону наголосив, що у Росії є ще багато літаків, тому Україна повинна отримати багато техніки для протидії ворожій авіації, зокрема системи ППО. Остін наголосив, що союзники працюють над прискореним постачанням зброї та боєприпасів Україні і відзначив, що українські війська дуже добре опанували західні системи ППО, демонструючи високу ефективність.