За словами Остіна, навесні Україна зможе перехопити ініціативу. Про це він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.
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У США розповіли, коли ЗСУ перехоплять ініціативу
Остін підкреслив, що протягом кількох місяців західні партнери активно постачаємо зброю українським військовим. За його даними, Міноборони США спостерігає за діяльністю окупантів у різних напрямках, де зараз Росія фокусує свої зусилля.
Ми бачимо, що Росія посилає багато своїх вояків в Україні. Вони погано оснащені і через це вони зазнають багато втрат,
– сказав міністр.
Міністр оборони США наголосив, що наразі дуже важливо підтримувати Україну, аби на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Києву.
"І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні. Усі ми працюємо над тим, щоб в України було необхідне обладнання, зброя. Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжувати створювати правильні умови на полі бою", – наголосив Остін.
Прогноз США щодо можливого наступу Росії
- Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі також висловилися щодо можливого повторного наступу Росії.
- На брифінгу вони підкреслили, що в Штатах немає інформації, чи спробує Росія у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона її. "І поки що вони цього не зробили, тому що українська протиповітряна оборона досить ефективна", – сказав Остін.
- Варто зауважити, що Росії не вдався бліцкриг на початку 2022 року, як вона планувала, тож тепер війна в Україні йде на виснаження. Це також підкреслив генерал армії США Марк Міллі. Ба більше, наразі Росія зазнає величезних втрат, стан її армії не дуже хороший. Однак попри це у країни-агресорки є ще багато військовослужбовців.
- На брифінгу Ллойд Остін підкреслив, що наразі у США не бачать, чи Росія готує якусь масову атаку. Але оскільки у неї є багато літаків, у Штатах наголошують, що партнери України повинні зробити все, щоб наша держава отримала якнайбільше сучасної техніки.