За словами Остіна, навесні Україна зможе перехопити ініціативу. Про це він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Остін підкреслив, що протягом кількох місяців західні партнери активно постачаємо зброю українським військовим. За його даними, Міноборони США спостерігає за діяльністю окупантів у різних напрямках, де зараз Росія фокусує свої зусилля.

Ми бачимо, що Росія посилає багато своїх вояків в Україні. Вони погано оснащені і через це вони зазнають багато втрат,

– сказав міністр.

Міністр оборони США наголосив, що наразі дуже важливо підтримувати Україну, аби на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Києву.

"І тому ми очікуємо побачити наступ України навесні. Усі ми працюємо над тим, щоб в України було необхідне обладнання, зброя. Ми переконані, що буде вікно можливостей для українців перейняти на себе ініціативу і продовжувати створювати правильні умови на полі бою", – наголосив Остін.

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