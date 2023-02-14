По словам Остина, весной Украина сможет перехватить инициативу. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.
Смотрите также Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению
В США рассказали, когда ВСУ перехватят инициативу
Остин подчеркнул, что в течение нескольких месяцев западные партнеры активно поставляют оружие украинским военным. По его данным, Минобороны США наблюдает за деятельностью оккупантов в разных направлениях, где сейчас Россия фокусирует свои усилия.
Мы видим, что Россия посылает многих своих воинов в Украину. Они плохо оснащены и из-за этого они терпят много потерь,
– сказал министр.
Министр обороны США подчеркнул, что очень важно поддерживать Украину, чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Киеву.
"И потому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной. Все мы работаем над тем, чтобы у Украины было необходимое оборудование, оружие. Мы убеждены, что будет окно возможностей для украинцев перенять на себя инициативу и продолжать создавать правильные условия на поле боя", – отметил Остин.
Прогноз США относительно возможного наступления России
- Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также высказались относительно возможного повторного наступления России.
- На брифинге они подчеркнули, что в Штатах нет информации, попытается ли Россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она ее. "И пока они этого не сделали, потому что украинская противовоздушная оборона достаточно эффективна", – сказал Остин.
- Стоит заметить, что России не удался блицкриг в начале 2022 года, как она планировала, и теперь война в Украине идет на истощение. Это также подчеркнул генерал армии США Марк Милли. Более того, сейчас Россия несет огромные потери, состояние ее армии не очень хорошее. Однако, несмотря на это, у страны-агрессора есть еще много военнослужащих.
- На брифинге Ллойд Остин подчеркнул, что в США не видят, готовит ли Россия какую-то массовую атаку. Но поскольку у нее много самолетов, в Штатах подчеркивают, что партнеры Украины должны сделать все, чтобы наше государство получило как можно больше современной техники.