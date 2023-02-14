По словам Остина, весной Украина сможет перехватить инициативу. Об этом он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.

Смотрите также Киев не упадет, Россия не победит: как Запад хочет подготовить Украину к контрнаступлению

В США рассказали, когда ВСУ перехватят инициативу

Остин подчеркнул, что в течение нескольких месяцев западные партнеры активно поставляют оружие украинским военным. По его данным, Минобороны США наблюдает за деятельностью оккупантов в разных направлениях, где сейчас Россия фокусирует свои усилия.

Мы видим, что Россия посылает многих своих воинов в Украину. Они плохо оснащены и из-за этого они терпят много потерь,

– сказал министр.

Министр обороны США подчеркнул, что очень важно поддерживать Украину, чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Киеву.

"И потому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной. Все мы работаем над тем, чтобы у Украины было необходимое оборудование, оружие. Мы убеждены, что будет окно возможностей для украинцев перенять на себя инициативу и продолжать создавать правильные условия на поле боя", – отметил Остин.

Прогноз США относительно возможного наступления России