Мовиться, зокрема, про надання сучасної техніки, спроможної захищати небо України від повітряних цілей країни-агресорки. Про це на брифінгу розповіли міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Варте уваги Київ не впаде, Росія не переможе: як Захід хоче підготувати Україну до контрнаступу

Чи Росія піде у новий масштабний наступ

На брифінгу вони підкреслили, що в Штатах немає інформації, чи спробує Росія у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона її. "І поки що вони цього не зробили, тому що українська протиповітряна оборона досить ефективна", – сказав Остін.

Варто зауважити, що Росії не вдався бліцкриг на початку 2022 року, як вона планувала, тож тепер війна в Україні йде на виснаження. Це також підкреслив генерал армії США Марк Міллі. Ба більше, наразі Росія зазнає величезних втрат, стан її армії не дуже хороший. Однак попри це у країни-агресорки є ще багато військовослужбовців.

Військовослужбовців у них багато, але у них не виходить досягати успіху. Хоча війна все одно продовжується, це війна на виснаження, це війна з використанням артилерії. Дуже важливо, щоб Україна робила все, що може,

– сказав Марк Міллі.

Тож він також підкреслив, що партнери України роблять все можливе, щоб розвивати потужність нашої держави. Зокрема, надають артилерійські снаряди та іншу техніку. "Але, звісно, це залежить від українців, що відбудеться за наступні кілька тижнів чи місяців", – підсумував генерал.

Підтримка України західними партнерами

На брифінгу Ллойд Остін підкреслив, що наразі у США не бачать, чи Росія готує якусь масову атаку. Але оскільки у неї є багато літаків, у Штатах наголошують, що партнери України повинні зробити все, щоб наша держава отримала якнайбільше сучасної техніки.

І ви бачили Patriot (системи ЗРК – 24 Канал), ви бачили інші країни, які долучаються до цієї роботи. Але цього, звісно, замало,

– сказав він.

Оскільки війна продовжується і загроза існує, то міністр оборони США наголосив, що над підтримкою України працюватимуть "ще активніше". Зокрема, й над тим, щоб якнайшвидше завести в Україну озброєння та інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист з повітря.

Українці уже показують дуже хороший результат по збиттю ракет, які є у Росії. Але ми хочемо подбати про те, щоб Україна могла себе захистити в майбутньому,

– підкреслив Ллойд Остін.

Цікаво, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росію сьогодні офіційно визнано не лише загрозою для нашої держави, а й найбільш значною та прямою загрозою країнам НАТО. Тому у світі розуміють, що українські воїни сьогодні на полі бою захищають всю Європу.