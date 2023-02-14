Як розповів Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, там тривають бої буквально за кожен метр української землі.

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Український лідер заявив, що кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави.

Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що все, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України.

"Слава кожному й кожній, хто зараз у бою за Україну! Робимо все для того, щоб дати нашим воїнам більше зброї, більш далекобійну зброю й більшу потужність для наступу, що готуємо", – підсумував президент.

Як ЗСУ боронять Бахмут

На Донеччині тривають важкі бої, окупанти намагаються захопити Бахмут. Атаки ворога відбивають і прикордонники. У Державній прикордонній службі розповіли, що ворог вступив із захисниками у ближній бій. Однак після злагоджених дій наших захисників ворог відійшов з втратами: 4 вбитих й 5 поранених.

Додамо, що у передмісті Бахмута прикордонники за кілька діб ліквідували 4 піхотні групи російських окупантів. Про це стало відомо 12 лютого. Вони ліквідували безпілотник, який корегував ворожий вогонь.