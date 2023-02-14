У Державній прикордонній службі розповіли, що ворог вступив із захисниками у ближній бій. Вони опублікували відео захисту Бахмута.

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"На підступах до Бахмута прикордонники відбили чергову атаку штурмовиків, які намагалися зайняти наш опорник. Ворог відійшов з втратами: 4 вбитих й 5 поранених. Відбивши атаку, бійці назвали свою роботу найкращою у світі", – написали у відомстві.

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Як прикордонники відбивають атаки

У передмісті Бахмута прикордонники за кілька діб ліквідували 4 піхотні групи російських окупантів. Про це стало відомо 12 лютого. Вони ліквідували безпілотник, який корегував ворожий вогонь. Відомо, що захисники знищили 11 загарбників. Ще шестеро отримали поранення.

У битві за Бахмут прикордонники постійно стримують спроби ворожих штурмовиків прорватись у це місто-фортецю, – зазначили у Держприкордонслужбі.

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