В Государственной пограничной службе рассказали, что враг вступил с защитниками в ближний бой. Они опубликовали видео защиты Бахмута.
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"На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорник. Враг отошел с потерями: 4 убитых и 5 раненых. Отбив атаку, бойцы назвали свою работу лучшей в мире", – написали в ведомстве.
Защитники после боя с россиянами: смотрите видео
Как пограничники отбивают атаки
В пригороде Бахмута пограничники через несколько суток ликвидировали 4 пехотные группы русских оккупантов. Об этом стало известно 12 февраля. Они ликвидировали беспилотник, корректировавший вражеский огонь. Известно, что защитники уничтожили 11 захватчиков. Еще шесть получили ранения.
В битве за Бахмут пограничники постоянно сдерживают попытки вражеских штурмовиков прорваться в этот город-крепость, – отметили в Госпогранслужбе.
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