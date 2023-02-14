Причем не просто сделать все для того, чтобы машина с оккупантами взорвалась. Известно как о погибших, так и раненых.
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Военных стало меньше
По имеющейся информации, подрывом транспортного средства занялись участники партизанского движения "Атеш". Благодаря им в воздух взлетел автомобиль, в котором находились как российские военные, так и представители спецслужб страны-агрессорки. Известно, что двое врагов погибли на месте. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.
В Центре национального сопротивления отметили, что неспокойно врагам и в Луганской области. Там партизаны делают все возможное, чтобы уничтожить железнодорожную инфраструктуру.
Если уж на то пошло, то пора вспомнить, что происходит с потерями врага. Заметим, что они колоссальны. Но к самой статистике мы подойдем немного позже.
Потери врага поражают
- А начнем с того, что в Украине удалось ликвидировать три криминальных авторитетов с 90-х. Как вы уже поняли, они с огромным удовольствием стали наемниками в ЧВК "Вагнера".
- Речь идет об Андрее Бережном, которого приговорили к 25 годам за убийство и другие правонарушения. Также уничтожен Сергей Максименко, который был предводителем банды "Олимпия" и был заключен на 25 лет. Ну и Игоря Куска, который за решеткой должен был сидеть 23 года.
- Тем временем появились новые детали вокруг скандала с шубами для вдов уничтоженных оккупантов. Как выяснилось, шубы для фото- и видеофиксации давали как женам ликвидированных захватчиков, так и актрисам с массовки. Последним тоже обещали шубы оставить, но и их обманули. И это их не на шутку оскорбило.
- Ну и вишенкой на торте, так сказать, стала свежая статистика потерь врага. По состоянию на 14 февраля на тот свет удалось отправить 740 бойцов второй армии мира. В целом же с 24 февраля 2022 года уничтожили 139 080 захватчиков. Заметим, что эти цифры приблизительны. Следует понимать, что точно подсчитать их невозможно в зонах активных боевых действий.