Причому не просто зробити все для того, щоб машина з окупантами вибухнула. Відомо як про загиблих, так і поранених.

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Військових стало менше

За наявною інформацією, підривом транспортного засобу зайнялися учасники партизанського руху "Атеш". Завдяки їм у повітря злетів автомобіль, у якому були як російські військові, так і представники спецслужб країни-агресорки. Відомо, що двоє ворогів загинули на місці. Ще двоє перебувають у важкому стані.

У Центрі національного спротиву зауважили, що неспокійно ворогам і на Луганщині. Там партизани роблять усе можливе для того, щоб знищити залізничну інфраструктуру.

Якщо вже на то пішло, то пора пригадати, що відбувається з втратами ворога. Зауважимо, що вони колосальні. Але до самої статистики ми підійдемо трішки пізніше.

Втрати ворога вражають